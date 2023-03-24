العامودي: القدس خط أحمر والمقاومة لن تضع سلاحها حتى تحريرها

أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي أن القدس خط أحمر، والمقاومة لن تضع سلاحها ولن توقف جهادها حتى نصلي في المسجد الأقصى محررًا.

وقال العامودي في كلمة له خلال وقفة جماهيرية نظمتها حماس نصرة للضفة والقدس، في حي الشجاعية شرق غزة ظهر اليوم الجمعة، إن الاحتلال يمارس حرب دينية غير مسبوقة على المسجد الأقصى في محاولة للسيطرة عليه.

ووجه رسالة للمرابطين والمرابطات فيه أن قلوبنا لن تهدأ حتى تحرير المسجد الأقصى من دنس الاحتلال الصهيوني.

وأضاف " الشعب الفلسطيني يخوض معركة واحدة متواصلة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا، والاحتلال يخوض حربًا دينية على شعبنا ومقدساتنا ووجودنا وأرضنا كفلسطينيين ومسلمين".

وأوضح العامودي أن وحدة الشعب الفلسطيني خلف قضية الأسرى كانت سببًا مهمًا في انتصار الأسرى عل الحكومة الفاشية.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الدائرة الإعلامية أن مقاومو الضفة يكتبون بالدم فصلًا مشرقًا في تاريخ انتصارات شعبنا على الأعداء، مردفا "مقاومو الضفة يسيرون على درب الشهيد مازن فقها والذي توافق ذكرى استشهاده اليوم".



وشدد على أن غزة في مقدمة معركة الكل الفلسطيني، التي تترابط فيها كل ساحات الوطن، ولن تنكسر إرادة شعبنا ولن تتوقف مقاومتنا بالضفة والقدس حتى التحرير.