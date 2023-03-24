الحلقة 2 وطن على وتر 2023.. الحلقة الثانية وطن على وتر 2023.. الحلقة الثانية وطن على وتر، يبحث الكثير من الأفراد عن الحلقة الثانية من المسلسل الكوميدي وطن على وتر 2023.
وكانت الحلقة الأولى قد حظيت على إعجاب الكثير وحصلت على مشاهدات عالية، وشهدت وجود الشيف الشهير "أبو جوليا".
روابط ذات صلة: الحلقة الثانية برنامج سين الموسم الثاني.. برنامج سين الحلقة 2 أحمد الشقيري.. برنامج سين الحلقة الثانية
وطن على وتر 2023
وكان عماد الفراجين قد نشر قبل بداية شهر رمضان عبر صفحته على فيسبوك، إعلان ترويجي لمسلسل وطن ع وتر 2023.
وجاء في الإعلان مشاركة الممثل الذي يكون معه دائما محمد الطيطي، إضافة إلى الوجه الجديد الشيف الفلسطيني الشهير أبو جوليا في إحدى حلقاته.
لمشاهدة الحلقة الثانية مجاناً "اضغط هنا".
أول يوم رمضان مع أبو الفراجين 😂#وطن_ع_وتر #عماد_فراجين #محمد_الطيطي— I See Media Services (@iseemediaser) March 23, 2023
لمشاهدة حلقات #وطن_ع_2023 كاملة على منصة #واجد_خليجي حملوا التطبيق مجاناً على https://t.co/8pUe9Hv3yI #isee_media pic.twitter.com/Es6XUBHPex
موعد عرض وطن على وتر
أما عن موعد عرض المسلسل الكوميدي وطن على وتر 2023، فإنه يعرض في شهر رمضان والذي بدأ يوم الخميس الماضي تزامناً مع آذان المغرب حسب توقيت الأردن.
ودائما ما تترقب الجماهير الفلسطينية والاردنية مسلسل وطن ع وتر 2023 حيث يبث بعد الإفطار بوقت قليل، فيما يقوم البعض بتناقل مقاطع فيديو من حلقات وطن ع وتر على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ودائما ما يتعرض مسلسل وطن ع وتر الى كثير من الانتقادات التي تطال أبطال المسلسل ومنهم الفنان عماد فراجين، كما حصل في المواسم الرمضانية السابقة.
روابط ذات صلة: وصفات رمضان 2023.. جدول أكل رمضان 30 يوم