130 ألف مصل يأدون التراويح في الأقصى وهتافات للمقاومة في باب العامود

تواصلت حشود المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، لأداء صلاة القيام والتراويح في ثاني يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وأدى قرابة 130 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في مصليات المسجد الأقصى المبارك وساحاته.

وتجمع مئات الشبان في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، وأطلقوا هتافات داعمة لجنين ومجموعات عرين الأسود.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الرازم من باب حطّة في القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، فيما اقتحمت قرية أم طوبا جنوب المدينة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التفتيشية قرب حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل الكثيرة التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة والقدس المحتلة.

وأفادت أوقاف القدس بأن 100 ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم الانتشار المكثف لجيش الاحتلال منذ ساعات الصباح، والحواجز العسكرية التي عرقلت وصول المصلين للمسجد.

وحيت حركة "حماس" جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الذين شدّوا الرحال واحتشدوا بأعداد غفيرة، في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، للصلاة في المسجد الأقصى في القدس وفي المسجد الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن رغم القيود الكبيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال الفاشي للحيلولة دون وصولهم للأماكن المقدسة.

وعبرت الحركة في تصريح صحفي عن الفخر والاعتزاز بجماهير شعبنا الفلسطيني التي أظهرت عمق حبّها للقدس والأقصى والتزامها الدفاع عنه وعن كافة الأماكن المقدسة.

ودعت جماهير شعبنا إلى مزيد من الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى طوال ليالي شهر رمضان المبارك، ولشد الرحال إليه إحياءً لشعائرنا الإسلامية، ودفاعاً عن مسرى نبينا الأكرم وحمايته من انتهاكات الاحتلال الفاشي واعتداءات مستوطنيه المتطرفين.



