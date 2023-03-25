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السعودية تفرج عن فلسطينيين وترحلهما إلى تركيا

الرسالة نت-وكالات

تواصل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الذين اعتقلتهم عام 2019.

وذكر حساب (معتقلي الرأي) على تويتر، أن السلطات السعودية أفرجت عن الشقيقين بلال وعمار العقاد، بعدما أنهيا محكوميتهما بالسجن أربع سنوات.

وأشار إلى أنه تم ترحيلهما إلى تركيا.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت منذ يومين عن المعتقل الأردني عبدالله راشد.

ووفقًا لمصادر من حركة (حماس)، فإن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية (دعم المقاومة) قد أُفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم.

 

المصدر: القدس دوت كوم

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