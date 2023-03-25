الحلقة الثالثة برنامج وطن ع وتر  رمضان 2023.. مشاهدة حلقة وطن على وتر الثالثة رمضان2023.. الحلقة الثالثة وطن على وتر رمضان 2023،،

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إليك رابط مشاهدة الحلقة الثالثة من برنامج وطن على وتر رمضان2023، تمثيل الفنان الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين وزميله محمد الطيطي حيث سيتم بث الحلقة مساء اليوم الخميس رمضان2023 .

مشاهدة وطن ع وتر 2023 الحلقة الثالثة 3 على قناة رؤيا الأردنية حيث نجح الكوميدي الشهير عماد فراجين بالشراكة مع الفنان محمد الطيطي بكسب قلوب ملايين من العرب محبين المسلسلات الكوميدية في السنوات الأخيرة.

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تعودنا على تقديم الفنان عماد فراجين سلسلة حلقات قوية ومميزة في مجال الكوميديا على مختلف الشاشات، فقرر طرح موسم جديد في رمضان2023 استكمالًا لسلسلة وطن على وتر

الطفل أحمد الأستاذ الحافظ #للقرآن_الكريم من #غزة يحتضن شقيقه محمد بعد إتمامه حفظ كتاب الله كاملاً رغم ما مرت به عائلتهما من ظروف وفقدانهما لوالدهما Posted by ‎الرسالة‎ on Saturday, March 25, 2023

هذا وقد تم تصوير بعض من حلقات برنامج وطن ع وتر رمضان 2023 في دبي بالإمارات العربية، والبرنامج من اخراج المخرج أنس البلبيسي وهو من تأليف الفنان الفلسطيني عماد فراجين وهو من طاقم العمل: معتصم الفحماوي.

سيتم عرض برنامج وطن ع وتر 2023، على مختلف القنوات التلفزيونية ومنصات الانترنت.

برنامج وطن ع وتر 2023 الحلقة 1 الأولى وباقي الحلقات يتم بثها يوميًا بعد الإفطار مباشرة على قناة رؤيا حيث يعرض الموسم الجديد بعد وقت الإفطار مباشرة الساعة 6:15 في الأردن وفلسطين والدول العربية.

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