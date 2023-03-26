الحلقة الرابعة من برنامج رامز نيفر إند.. الحلقة الرابعة رامز نيفر إند.. الحلقة الرابعة رامز جلال يوتيوب 2023، والذي يأتي عقب الإفطار مباشرة مساء اليوم الأحد على القناة الناقلة ام بي سي مصر وسيتم بثها عبر يوتيوب وشاهد.

رامز نيفر إند الحلقة 4 الرابعة حيث يقع شخص مشهور الليلة ضحية لبرنامج المقالب رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند على شاشة تلفزيون قناة إم بي سي مصر، في تمام الساعة السادسة والربع.

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رامز جلال رمضان 2023

ظهر رامز جلال في البوستر الثاني الذي عرضته قناة "إم بي سي"، وهو ممسك سلاح في يد وبالأخرى فانوس ويطير في الهواء.

ويُظهر البوستر شخصًا يسقط من أعلى، ويبدو أنها إشارة إلى طريقة تنفيذ المقلب، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

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برنامج رامز نيفر إند

أعلن الفنان المصري رامز جلال عن برنامجه الجديد في رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي فيسبوك حيث كتب "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين"

وتابع جلال "بعون الله رامز نيفر إند.. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان".

ويذكر أن كانت الفنانة نسرين أمين كشفت تفاصيل مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل، قائلة إنه مقلب جديد وليس سهلًا على أي شخص أن يتحمله.

وتابعت "أصبت أكثر من إصابة في مقلب رامز جلال، مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يستحمله، ومكنتش متخيلة إنه هيوصل لكده، ومعرفتش أعمل اللي أنا عاوزاه لأن كان فيه كاميرات بتصور".

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال

ومن الجدير بالذكر يذكر بأن برنامج مقالب رامز جلال رمضان 2023 الجديد سوف يكون متاحا في شهر رمضان المبارك منذ أول يوم رمضان وحتى أخر يوم في الشهر الكريم.

ذلك على قناة mbc masr 1 و التي يمكن تقوم بضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11938 بالاستقطاب العمودي ومعدل الترميز 27500.

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