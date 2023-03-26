الحلقة الأولى من برنامج قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان2023.. الحلقة الأولى برنامج غيث 2023.. سبب تأخر عرض الحلقة 1 قلبي اطمأن2023

الحلقة الأولى من برنامج قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان2023.. الحلقة الأولى برنامج غيث 2023.. الحلقة 1 من برنامج قلبي اطمأن2023، يتساءل العديد من الأفراد عن موعد عرض برنامج قلبي اطمأن.

والذي عرض يوم الخميس الماضي أول أيام شهر رمضان 2023، وينتظر المشاهد العربي على مدار السنوات السابقة عرض برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان، للمقدم الشهير غيث.

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برنامج قلبي اطمأن 6 رمضان 2023

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برنامج قلبي اطمأن 6 سيعرض الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، والساعة 17:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 16:15 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

سبب تأخر عرض الحلقة 1 الأولى من برنامج قلبي اطمأن 6

وقال غيث خلال الفيديو: "إن سبب تأخر عرض الحلقة 1 من برنامج قلبي اطمأن 6 الموسم السادس، حدوث تطورات خلتنا نضطر نأخر العرض كم يوم، والأسباب رح تعرفونها وقت نبدأ عرض أولى حلقاتنا، ونعرف متحمسين للبرنامج من شهور، لكن قريبًا تبتدي رحلتنا معاكم"

القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن6 رمضان 2023

قنوات أبو ظبي الإماراتية في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي، أي الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

برنامج قلبي اطمأن 6 في رمضان 2023، في تمام الرابعة والربع بتوقيت مصر، برنامج "قلبي اطمأن 6" الجزء السادس، سيعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز

قصة برنامج قلبي اطمأن

فكرة البرنامج عبارة عن تجربة اجتماعية، يسافر فيها الشاب الإماراتي غيث (والذي يخفي وجهه) إلى دول عديدة حول العالم قاصدًا أناسًا ضاقت بهم الأرض.

وصعبت عليهم الظروف ليمد لهم يد العون بمساعدة تحدث فرقًا في حياتهم، وتدخل السعادة إلى قلوبهم وتنقلهم لحال أفضل بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم.

ويعرض البرنامج على عدة قنوات تلفزيونية منها وقناة البرنامج على اليوتيوب.

وتصدر برنامج قلبي اطمأن 6 محركات البحث الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يعد البرنامج الخيري "قلبي اطمأن" من أشهر البرامج الإنسانية في الوطن العربي.

حيث يقدم "غيث الإماراتي" رحلة عطاء جديدة للعام السادس على التوالي، خلال شهر رمضان 2023، ويعتبر الهدف الأساسي لمقدم البرنامج "غيث الإماراتي" هو أن يكون على قرب من أصحاب الحاجات، والبحث عن حالات إنسانية تعاني من ظروف صعبة.

ويعمل على تقديم المساعدة لهذه الحالات بمبالغ مالية أو مساعدات أخرى، ونظراً لتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا في مواسمه السابقة، ينتظر الجمهور العربي في رمضان 2023 برنامج قلبي اطمأن، ويبحثون بشكل مكثف عن مواعيد عرضه، والقنوات الناقلة.

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