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الحلقة 4 وطن على وتر 2023.. الحلقة الرابعة وطن على وتر 2023.. الحلقة الرابعة وطن على وتر

الحلقة 4 وطن على وتر 2023.. الحلقة الرابعة وطن على وتر 2023.. الحلقة الرابعة وطن على وتر
الحلقة 4 وطن على وتر 2023.. الحلقة الرابعة وطن على وتر 2023.. الحلقة الرابعة وطن على وتر

الرسالة نت

الحلقة 4 وطن على وتر 2023.. الحلقة الرابعة وطن على وتر 2023.. الحلقة الرابعة وطن على وتر، يبحث الكثير من الأفراد عن الحلقة الثانية من المسلسل الكوميدي وطن على وتر 2023.

وكانت الحلقة الأولى قد حظيت على إعجاب الكثير وحصلت على مشاهدات عالية، وشهدت وجود الشيف الشهير "أبو جوليا".

 

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وطن على وتر 2023

وكان عماد الفراجين قد نشر قبل بداية شهر رمضان عبر صفحته على فيسبوك، إعلان ترويجي لمسلسل وطن ع وتر 2023.

وجاء في الإعلان مشاركة الممثل الذي يكون معه دائما محمد الطيطي، إضافة إلى الوجه الجديد الشيف الفلسطيني الشهير أبو جوليا في إحدى حلقاته.

لمشاهدة الحلقة الرابعة مجاناً "اضغط هنا".

 

 

موعد عرض وطن على وتر

أما عن موعد عرض المسلسل الكوميدي وطن على وتر 2023، فإنه يعرض في شهر رمضان والذي بدأ يوم الخميس الماضي تزامناً مع آذان المغرب حسب توقيت الأردن.

ودائما ما تترقب الجماهير الفلسطينية والاردنية مسلسل وطن ع وتر 2023 حيث يبث بعد الإفطار بوقت قليل، فيما يقوم البعض بتناقل مقاطع فيديو من حلقات وطن ع وتر على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ودائما ما يتعرض مسلسل وطن ع وتر الى كثير من الانتقادات التي تطال أبطال المسلسل ومنهم الفنان عماد فراجين، كما حصل في المواسم الرمضانية السابقة.

 

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