27  عملا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووقع 27 عملاً مقاوماً، بينها 8 عمليات إطلاق نار، وعمليتي إلقاء عبوتين ناسفتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إلقاء 4 زجاجات حارقة، إلى جانب 4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين للمستوطن، واندلاع مواجهات في 7 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في كلا من الرام والمسجد الأقصى في القدس، وسنجل والمغير في رام الله، وفي كفر قليل ودير شرف وحوارة ومادما بنابلس، وقلقيلية وبين لحم والخليل.

وتصاعدت العمليات النوعية للمقاومة في الضفة الغربية، ففي نابلس شهدت إطلاق النار على قوات الاحتلال في حاجز حوارة ومفترق صرة، وإلقاء عبوات ناسفة في دير شرف، وتحطيم مركبة مستوطن في حوارة والقاء زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين في مادما.

وفي جنين، ألقى مقاومون عبوات ناسفة وأطلقوا النار على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة في جنين، فيما شهدت طولكرم إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس وعند بوابة "نتساني عوز" العسكرية ومستوطنة "أفني حيفتس" في طولكرم.

وفي جنوب الضفة الغربية، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق غوش عتصيون في الخليل.