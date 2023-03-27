الاحتلال يعتقل شابين ويقتحم منزل الشهيد خروشة

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم، الإثنين، منزل منفذ عملية حوارة، الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال محاصرة المنزل.



وذكرت تقارير محلية أن الاحتلال اعتقل الشاب ليث شرايعة، في أعقاب اقتحام منزله في مخيم عسكر.

وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى"، أن عناصرها تصدوا لقوات الاحتلال في مخيم عسكر، وأنهم استهدفوا هذه القوات بإطلاق نار مكثف وقنابل محلية الصنع .

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين، قبل انسحابها من مخيم عسكر في نابلس.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع في محافظة جنين من عدة جهات.



المصدر: عرب 48