كيف تفجرت الأوضاع الداخلية في (إسرائيل) الليلة الماضية؟

تشهد (إسرائيل) حالة غير مسبوقة من الاضطراب في أعقاب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الحرب (الإسرائيلي) يوآف غالانت عقب تصريحاته الرافضة للتعديلات القضائية التي يعتزم الائتلاف الحكومي تمريرها.

وأعلنت عدة قطاعات في (إسرائيل) مساء أمس الأحد عن مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية ضد التعديلات القضائية التي ينوي "بنيامين نتنياهو" تمريرها بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع الجاري، وهي عبارة عن 126 تعديلا قانونيا.

"الهستدروت" يدخل الاحتجاجات

وقال رئيس اتحاد العمال (الإسرائيلي) إنه سيتم إغلاق الاقتصاد (الإسرائيلي) بشكل كامل احتجاجًا على التعديلات القضائية يوم الأحد القادم، حيث حذر محلل سياسي من انضمام النقابات العمالية إلى التظاهرات في (إسرائيل).

وقالت القناة 14 العبرية: "استقبل رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد الذي التقى الليلة برؤساء الاقتصاد بدهشة إعلان رئيس الوزراء نتنياهو إقالة وزير الجيش، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا خاصًا غدًا مع رؤساء الاقتصاد، سيدلي رئيس الهستدروت بتصريح مثير".

وقال المحلل السياسي أليف صباغ: "قلت سابقًا إن النقابات العمالية هي آخر من سيدخل إلى دائرة الاحتجاجات ضد التغييرات القضائية، النقابات العمالية تدخل الآن ساحة الصراع السياسي بين القوى الليبرالية من ناحية والقوى الفاشية من ناحية أخرى".

وتابع، "بدون شك النقابات لديها قوة كبيرة جدًا تستطيع أن تشل الاقتصاد في حال أعلنت الإضراب العام، النقابات ستكون أيضًا هي ضحية لهذه الحكومة الفاشية، الفاشية لن تقبل في النقابات، وإذا لم تخرج النقابات اليوم، لن يكون هناك نقابات في الغد".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية فإن عشرات الأطباء في المستشفيات (الإسرائيلي) يعلنون الامتناع عن الذهاب إلى العمل، على خلفية التعديلات القضائية التي أقيل بسببها "غالانت" مساء الأحد.

جيش الاحتلال يرفع التأهب

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أعلن عن رفع حالة التأهب، وذلك بعد فقدان السيطرة داخل (إسرائيل) بسبب التظاهرات ضد الحكومة (الإسرائيلية) والتعديلات القضائية.

ولفتت القناة إلى أن أمن (إسرائيل) أصبح في خطر، وأن الأوضاع خرجت عن السيطرة وذلك في أعقاب تجمهر المتظاهرين أمام منزل "نتنياهو".

قمع المتظاهرين (الإسرائيليين)

وتظاهر ما يقارب نصف مليون (إسرائيلي) مساء الأحد في عدة مدن ومراكز إسرائيلية، احتجاجًا على التعديلات القضائية، ورفضًا لإقالة وزير الجيش (الإسرائيلي) "غالانت" في أعقاب تصريحاته ورفضه للتعديلات القضائية.

وذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية) إلى أن الشرطة (الإسرائيلية) استخدمت مدافع المياه العادمة لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قرب منزل "بنيامين نتنياهو".

وأشارت وسائل الإعلام (الإسرائيلية) إلى أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية في "أيلون" بالإطارات المطاطية.

كما ذكرت وسائل الإعلام (الإسرائيلية) أن المعارضة (الإسرائيلية) والقطاعات المعترضة على التعديلات القضائية في (إسرائيل) دعت إلى تظاهرة مليونية أمام الكنيست.

إضراب في الجامعات (الإسرائيلية)

ووفق ما أوردته القناة 14 العبرية فإن الجامعات (الإسرائيلية) قررت إعلان الإضراب بدءًا من اليوم الإثنين.

وتابعت القناة بأن رؤساء الجامعات أعلنوا الإضراب على خلفية استمرار العملية التشريعية التي تقوض جهاز القضاء (الإسرائيلي).

ودعا رؤساء الجامعات (الإسرائيلية) أعضاء الائتلاف الحكومي (الإسرائيلي) إلى إيقاف التعديلات القضائية فورًا، والدخول في حوار من أجل الوصول إلى حل بشأن الوضع الراهن في "إسرائيل".

وقال رئيس جامعة "بن غوريون"، "دانيال هايمويتز": "لدينا خطوة دراماتيكية لتعليق الدراسة في جميع الجامعات، على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف المنحدر الحاد".

وأضاف مركز روبين الأكاديمي (الإسرائيلي)، "الأحداث الأخيرة تتطلب استجابة، لا يمكننا الاستمرار كالمعتاد في مواجهة أزمة النظام التي تتكشف أمام أعيننا، وسيوقف مركز روبين الأكاديمي الدراسة عند بواباته صباح الإثنين".

وذكرت القناة 14 العبرية أن أكاديمية "بتسلئيل" (الإسرائيلية) للفنون والتصميم في القدس أعلنت أنه بعد تعليق الدراسة يوم الخميس الماضي، وردًا على الأحداث في (إسرائيل) لن تبدأ الدروس في الأكاديمية ابتداءًا من يوم الاثنين.

السلطات المحلية تعلن الإضراب..

وأعلن رؤساء السلطات المحلية في (إسرائيل) الإضراب عن الطعام، كما أعلنوا أنهم سيتظاهرون ابتداءً من صباح الإثنين أمام مكتب رئيس الوزراء نتنياهو للمطالبة بوقف التعديلات القضائية.

وأشارت القناة 14 العبرية إلى أن رؤساء السلطات المحلية طالبوا بوقف التعديلات القضائية وإجراء عملية تفاوضية بشأنها.

"نتنياهو ارتكب خطأ استراتيجي"..

ونقلت القناة 12 (الإسرائيلية) عن أعضاء في الائتلاف الحكومي (الإسرائيلي) قولهم: "نحن في صدمة كبيرة مما يحدث، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ارتكب خطًأ استراتيجيًا".

وقال نفتالي بينيت إن (إسرائيل) باتت في خطر، مضيفًا، "(إسرائيل) في أكبر خطر منذ حرب 1967".

وقال الكاتب والمحلل "يوسي ميلمان": "أصيب نتنياهو بالجنون، كان أولمرت وآخرون محقين في تشخيصهم له بأنه مجنون".

وأضاف زعيم المعارضة (الإسرائيلية) أفيغدور ليبرمان: "اختار نتنياهو طريق كل الطغاة - إن إقالة غالانت يجب أن يكون إنذارًا حقيقيًا لجميع أعضاء الائتلاف - لن أتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي".

وأردف زعيم المعارضة "يائير لبيد"، "إقالة وزير الدفاع غالانت يشير إلى مستوى انحطاط جديد لحكومة نتنياهو التي تضر بالأمن القومي".

وقالت ميراف ميخائيلي واحدة من زعماء المعارضة (الإسرائيلية) عن حزب العمل: "الآن أكثر من أي وقت مضى نتنياهو يشكل خطرًا شديدًا على (إسرائيل)".

وتابع "جدعون ساعر"، "قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت هو عمل جنوني - نتنياهو مصمم على دفع (إسرائيل) نحو الهاوية - كل يوم يستمر نتنياهو بمنصبه يعرض (إسرائيل) ومستقبلها للخطر".

وهنأ وزير الأمن (الإسرائيلي) ايتمار بن غفير نتنياهو بإقالة غالانت قائلًا: "من يخضع ويفشل في مهامه لا يمكنه البقاء في منصبه ولو للحظة، إنني أهنئ رئيس الحكومة نتنياهو على قراره إقالة غالانت".

وكانت مصادر عبرية قد أعلنت مساء أمس الأحد أن رئيس الحكومة (الإسرائيلي) "بنيامين نتنياهو" أقال وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت".

وجاءت هذه الإقالة عقب مطالبة وزير الأمن (الإسرائيلي) ايتمار بن غفير بذلك، في أعقاب مطالبة غالانت بإيقاف التعديلات القضائية.

وأكد وزير الحرب (الإسرائيلي) يوآف غالانت على ضرورة وقف التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة (الإسرائيلية) إدخالها إلى جهاز القضاء (الإسرائيلي).

وقال غالانت مطلع الأسبوع في تصريحات صحافية: "علينا وقف خطة التعديلات في الجهاز القضائي فورًا، نحن بحاجة إلى تغيير في النظام القضائي، لكن هذه التغييرات تتم من خلال الحوار"

وتابع، "الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى الجيش (الإسرائيلي) وقوات الأمن، هذا خطر مباشر وملموس وواضح على أمن البلاد ولن أدع هذا الأمر يحدث".

المصدر: الجرمق