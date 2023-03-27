شاهد الحلقة الخامسة مسلسل باب الحارة 13 رمضان 2023.. باب الحارة 13 الحلقة الخامسة.. الحلقة الخامسة باب الحارة 2023

الحلقة الخامسة مسلسل باب الحارة 13 رمضان 2023.. باب الحارة 13 الحلقة الخامسة.. الحلقة الخامسة باب الحارة 2023، يبحث الكثير من الأفراد عن الحلقة الخامسة من مسلسل باب الحارة 13.

ويسلط الضوء على الأوضاع في الشام فترة الاحتلال الفرنسي، خاصة وانه حقق نجاحات كبيرة في السنوات السابقة خلال شهر رمضان.

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باب الحارة 13 رمضان 2023

تدور أحداث المسلسل السوري باب الحارة 13 بالكثير من القضايا والأحداث المثيرة خاصة بين العسكر الفرنسي وسكان الحارات.

وشهد مسلسل باب الحارة 13 تواجد عدد من نجوم الدراما السورية والعربية والذين يلعبوا دورا مميزة لمحاكاة الواقع في البيئة الشامية فترة الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام.

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مسلسل باب الحارة 13

وفي الجزء الثالث عشر من مسلسل باب الحارة، تنتقل الأحداث من حارة الصالحية إلى حارة الضبع، وتدور الاحداث بعد زوال الانتداب الفرنسي وإعلان سوريا دولة مستقلة.

وأتضح من الكواليس أن الجزء 13 من مسلسل باب الحارة الذي سيعرض في شهر رمضان القادم، يصل إلى مرحلة خروج وإزاحة الاحتلال الفرنسي من سوريا.

وعن مصير بعض الممثلين على رأسهم نزار أبو حجر صاحب الدور الكوميدي الشهير "أبو غالب"، سوف يشهد عودة محبوب الجماهير الفنان نزار أبو حجر "أبو غالب".

فيما كشف المنتج أن ذلك جاء بناء على الطلب الكبير من قبل الجمهور أثناء تواصله معهم؛ كي يعرف منهم أفضل النجوم.

وكانت عودة النجمة السورية رباب كنعان إلى التمثيل مجددا من بوابة مسلسل باب الحارة 2023، وهي التي كانت قد ظهرت آخر مرة في مسلسل جميل وهناء الكوميدي.

ونفى المنتج عودة أبو بدر الذي شكل حالة رائعة في التمثيل مع زوجته القوية فوزية طوال الأجزاء المنصرمة، مرجعا ذلك إلى أنه لم يكن يؤدي دورا رئيسيا في العمل، الأمر الذي رفضه المتابعون.

الأحداث تتصاعد بـ الحارة وأبو غالب بيتهم زوجته بشرفها

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#رمضان_2023

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المسلسل السوري باب الحارة

وعاش متابعو باب الحارة ذكريات جميلة لا سيما الأطفال منهم، إذ كان يحظى في السنوات الأولى لعرضه بنسب مشاهدة هي الأعلى في التاريخ، لكن قناة إم بي سي توقفت عن الحصول على حقوقه، وبات يبث مؤخرا على يوتيوب وفيسبوك.

وعرض مشاهد من المسلسل في الجزء الجديد، إذ يبدو أن الفنانة أم زكي الداية سوف تواصل عملها المعتاد في الماضي، إلى جانب زواجها مرة أخرى عقب طلاقها في الثاني عشر، وسط حديثها عن تفاصيل شخصيتها المكررة المحبوبة.

وتتضمن كواليس مسلسل باب الحارة 2023، ظهور وجوه جديدة يرى الكاتب أنها ستساهم في امتاع المتابعين في شهر رمضان، في حين لم يجر الحديث مطلقا عن القنوات الناقلة لهذا العمل الفني السوري.

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