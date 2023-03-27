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إقامة مؤتمر تطبيعي في القدس بمشاركة 30 دولة

الرسالة نت- وكالات

قال مركز (إسرائيلي) يدعى "القدس للشؤون العامة"، إنه سيعقد، اليوم الاثنين، المؤتمر الأول من نوعه على الإطلاق، والذي سيجمع شخصيات تمثل مراكز الفكر ومركز السياسات من 30 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب ما أورد المركز، سيناقش المتحدثون والمشاركون في هذا الحدث، المخصص للمدعوين فقط، آفاق توسيع وتعزيز "اتفاقيات أبراهام" والمجالات المحتملة للشراكات الخليجية-الأفريقية-(الإسرائيلية) في مجالات "مكافحة الإرهاب والأمن القومي، والأمن الغذائي والمائي، والمخاوف البيئية".

 وأوضح المركز (الإسرائيلي) أن شخصيات من البحرين، وتشاد، وإثيوبيا، وغانا، وإيران، والأردن، وكينيا، وكوسوفو، و”كردستان”، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والمغرب، وناميبيا، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، والصومال، وتونس، وتركيا، والإمارات، وأوغندا، ستشارك في المؤتمر التطبيعي.

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https://alresalah.ps/p/280219

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