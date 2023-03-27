اعتقالات وإصابات.. تجدد اعتداءات الاحتلال في حوارة

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، برصاص وغاز الاحتلال (الإسرائيلي) عقب تجدد موجة الاعتداءات الاستيطانية بحق أهالي بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريحات لها تلقتها "الرسالة نت"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 6 إصابات برصاص وغاز الاحتلال في حوارة.

وأوضحت أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات لـ 5 إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، إلى جانب نقل إصابة واحدة بالرصاص في الرأس إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

وفي وقت سابق اليوم، اعتدى مستوطنون متطرفون على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومواطنين فلسطينيين في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.

وقالت الجمعية الطبية في بيان مقتضب تلقته "الرسالة نت" اليوم الاثنين، إن مستوطنين اعتدوا على سيارة إسعاف تابعة لـ "الهلال الأحمر" في حوارة أثناء إسعاف مصابين جراء اعتداء في البلدة.

وبحسب البيان، فإن اعتداءات المستوطنين أدت إلى تحطم زجاج السيارة الأمامي والجانبي، بينما نُقلت 5 إصابات اختناق بالغاز واعتداء بالفلفل لقسم طوارئ في مشفى "ابن سينا" الطبي في بلدة حوارة.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين تجمعوا في أكثر من محور ببلدة حوارة ونفذوا اعتداءات متزامنة بحق أهالي البلدة وأحرقوا مركبة كانت متوقفة أمام أحد المحال التجارية.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال قدّم الحماية الكاملة للمستوطنين خلال الاعتداءات، ونفذ حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين المحتجين وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

ونوهت إلى اعتقال جيش الاحتلال لشاب فلسطيني "مُصاب" بالإضافة لـ 3 مواطنين قرب دوار الزيتونة في البلدة، ومُنعت طواقم الإسعاف من تقديم الإسعافات للشاب المصاب أو تضميد جراحه.

وفي فبراير الماضي، تعرضت بلدة حوارة لحملة همجية شنها المستوطنون، أدت لحرق عشرات المنازل والمركبات، مخلفةً مئات الإصابات والأضرار.