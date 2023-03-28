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انفوجرافيك: مقترحات التعديلات القضائية التي أشعلت (إسرائيل)

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280311

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