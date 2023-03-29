لماذا يبكي الطفل عند الولادة؟

البكاء هو طريقة المولود الوحيدة للتواصل معك، لكنه إذا استمر لساعات؛ فسيسبب لك الضيق والشك بأن هناك خطباً ما، قبل أن تبدئي بالتوتر خذي نفساً عميقاً لتهدئي، واقرئي آراء الأطباء المتخصصين، عن أسباب بكاء الطفل عند الولادة!

لماذا يصرخ طفلي عند الولادة؟

قد تكون الصرخة الأولى التي تسمعينها عندما يأخذ طفلك أنفاسه الأولى هي أهم ما يميز الولادة.

وعلى الرغم من أن معظم الأطفال يُولدون برأسهم أولاً؛ فإنهم لا يستطيعون التنفس بمجرد ظهور رؤوسهم، لأنه لا يزال هناك ضغط كبير على صدورهم. وبمجرد ولادة الطفل ويخف الضغط، يبدأ رد الفعل التنفسي لدى طفلك.

سوف يسعل طفلك الصغير لطرد السائل الذي يسد مجرى الهواء ويملأ رئتيه بالهواء. بينما يتسارع الهواء متجاوزاً حباله الصوتية؛ لذلك يطلق الصرخة الأولى.

وتظهر الأبحاث الحديثة أن دراسة أنماط البكاء الأولية هذه يمكن أن تكون بمنزلة علامات بين الأطفال الأصحاء وأولئك الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية، استمتعي إلى صرخاته الأولى؛ فهي تشير إلى أن الجهاز التنفسي والدورة الدموية لطفلك ينتقلان بنجاح من الحياة داخل رحمك إلى الحياة خارجها.

وقد يستمر حديثو الولادة في البكاء؛ لأنهم صُدموا من الانتقال إلى العالم الخارجي، حيث ستوفر لهم ملامسة الجلد والرضاعة الطبيعية الراحة التي يطلبونها.

أسباب بكاء الأطفال بعد ساعات من الولادة

الجوع هو السبب الأكثر شيوعاً لبكاء الأطفال، ولحسن الحظ، أنك تكونين جاهزة لإطعامه، بمجرد أن يبدأ الطفل في تناول الطعام، سيستقر، ويكف عن البكاء.

مشكلات في الجهاز الهضمي

يتطور الجهاز الهضمي لطفلك ببطء؛ حتى يتمكن من هضم الحليب، ويمكن أن يكون هذا سبباً لبكائه.

تأكدي من نظافة حفاضات طفلك

تأكدي من نظافة حفاضات طفلك؛ فقد يسبب البراز تهيجاً لبشرتهم الحساسة، خاصةً إذا كان لديه طفح جلدي. تجنبي المتاعب عن طريق وضع طبقة من كريم الحفاض على منطقة الحفاض في كل مرة تقومين فيها بتغييرها، كما يمكن أن يساعد حمام الحليب في إزالة طفح الحفاضات.

الغازات

يستغرق تعلم الطفل التنفس مع الأكل بعض الوقت، ومن المرجح أن يبتلع طفلك الهواء. يمكنك مساعدته على التخلص من الغازات عن طريق التأكد من تجشئه في أثناء الرضاعة وبعدها. يمكنك وضعه على كتفك أو على ذراعك في وضع مستقيم تحت الذراعين مع دعم رأس المولود. لا تنسي أن تحتفظي بقطعة قماش لمسح أي مواد يبصقها الطفل.

التعب

يمكن أن يُصاب الأطفال بالإرهاق الشديد

يمكن أن يُصاب الأطفال بالإرهاق الشديد إذا ظلوا مستيقظين لفترة طويلة أو إذا كانوا مفرطين في التحفيز. سيشير لك طفلك أنه تعب من البكاء أو التثاؤب أو لمس وجهه أو شد أذنيه أو تشبث بك أو تباعد. وظيفتك في هذه المرحلة هي جعله ينام.

جربي التقميط أو إطعام الطفل والتأرجح وتقديم اللهاية وتعتيم الغرفة. وعندما يُصاب طفلك بالنعاس ضعيه على ظهره في سريره.

الحساسية الغذائية

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية؛ فاعلمي أن كل ما تأكلينه ينتقل إليه من خلال حليبك، فقوِّمي نظامك الغذائي؛ لأنه قد يصعب على طفلك هضم الغلوتين والبيض ومنتجات الألبان.

إذا كان طفلك يرضع من حليب صناعي؛ فتحدثي إلى طبيبك حول تغيير نوع الحليب.

وبعد 6 أشهر، تعلمي معرفة الحساسية الشائعة مثل حليب البقر والفول السوداني والسمك والقمح والبيض، حسب عمر الطفل.

درجة حرارة الجسم

الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة تسببان الضيق للأطفال؛ لذلك المسي بإصبعك الجزء الخلفي لطفلك لمعرفة ما إذا كان رطباً من العرق، أو المسي أذنيه؛ لتشعري بهما إذا كانتا باردتين جداً، ثم البسيه بشكل مناسب.