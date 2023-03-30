تنسيقية المقاومة الصهيونية والتطبيع تشيد موقف إندونيسيا برفض فريق الاحتلال

أشادت تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع بالموقف الإندونيسي الرسمي والشعبي الرافض لاستقبال منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم المشارك في كأس العالم تحت 20 عاماً.

وعبرت تنسيقية المقاومة في بيان لها بالموقف المشرف عن نبض الشعب الإندونيسي المناصر لفلسطين وشعبها والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

واستنكرت قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" استبعاد إندونيسيا من تنظيم كأس العام تحت 20 عاما، مؤكدة حق إندونيسيا في استضافة هذه الفعالية الرياضية بعد انحياز "الفيفا" بموقفها لصالح الاحتلال الأمر الذي بظهر فيه ازدواجية في الموقف والمعايير الدولية.



