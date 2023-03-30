18 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 18 عملا مقاوما، من بينها 8 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، تفجير عبوتين ناسفتين، وعملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، إلى جانب اندلاع المواجهات في 6 نقاط.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال على حاجز قلنديا في القس، وفي جنين بالقرب من مستوطنة شاكيد وسهل مرج بن عامر وحاجز طورا وقباطية، وكذلل في نابلس وطولكرم.

واندلعت مواجهات في رام الله وجنين، ونابلس وطولكرم والخليل، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في حوارة بنابلس وحطموا مركباتهم.

وفيما بتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال في حاجز نتساني عوز واشتباكات مسلحة خلال اقتحام مدينة طولكرم، وفي مستوطنة شاكيد وحاجز طورا وإلقاء عبوة ناسفة على حاجز الجلمة،

كما شهدت عمليات إطلاق النار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام قباطية في جنين، وعلى حاجز قلنديا في القدس، وفي مستوطنة حومش.