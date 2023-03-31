الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة خلال ما يسمى (عيد الفصح اليهودي)

قررت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الجمعة، إغلاق الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال عيد ما يُسمى "الفصح اليهودي".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له، إنه سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة قبل عيد الفصح اليهودي، اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 نيسان/أبريل الساعة 17:00 وحتى يوم السبت 8 أبريل.

وأشار إلى أنه خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بسفر الحالات الإنسانية والطبية فقط.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أنه يوم الجمعة الموافق 7 أبريل/نيسان سيتم فتح المعابر أمام حركة الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، حسب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان.

ويبدأ عيد الفصح يوم غدٍ الجمعة (14 رمضان) ويستمر لثمانية أيامٍ متتالية، وسط خشية من أن تكون اقتحامات المستوطنين الاستفزازية، تفجيرًا يقود إلى مواجهة عسكرية بين الاحتلال والشعب الفلسطيني على أكثر من جبهة، على غرار ما حدث عام 2021.

ومن أبرز طقوس عيد الفصح، اقتحام "الأقصى" بثياب "التوبة" البيضاء باعتبارها لباس "كهنة الهيكل" عند تقديم القربان، وتأدية صلوات علنية جماعية، يقرأ فيها المستوطنون مقاطع من سفر الخروج تحكي قصة نجاة اليهود الأولى من مصر، وأكل خبز الفطير في "الأقصى".