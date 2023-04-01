هبّ مدافعًا عن مرابطة.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الأقصى

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال ، عقب إطلاق النار عليه أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني أمام باب السلسلة، ما أدى لإصابته بشكل مباشر.

وذكرت مصادر مقدسية أن الشاب تدخل لحماية امرأة فلسطينية معتكفة بالمسجد الأقصى حاول جنود الاحتلال الاعتداء عليها، فتم إطلاق النار عليه وإصابته بجراح حرجة.

واستنفرت قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى عقب إطلاق النار صوب الشاب، وأغلقت أبواب المسجد، وفرضت تضييقات وتشديدات في البلدة القديمة.

كما حاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلى القبلي، واعتدت على المرابطين والمرابطات.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على الفلسطينيين في سوق القطانين المحاذي للمسجد للأقصى، وعاثت خرابًا في السوق.

كما اعتدت بالضرب المبرح على أحد حراس المسجد الأقصى في أعقاب إطلاقها النار على شاب فلسطيني عند باب السلسلة.

يتبع ..