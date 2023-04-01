المرابطة خويص: الجموع أقبلت على الأقصى لتعاهده على فدائه بأرواحها

أشادت المرابطة المقدسية بالحشود والجموع التي شدت الرحال إلى المسجد الأقصى، وأدت صلاة الجمعة في رحابه بعشرات الآلاف.

وقالت خويص إن كلّ هذه الجموع أقبلت يا أقصى لتتزين بك، وتهديك أرواحها، وتعاهدك على الفداء.

وأكدت على أهمية إعمار المسجد الأقصى، مضيفة: "دمتَ عامرا بنا، ودمنا لك الفداء".

ووجهت حركة "حماس" التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الذي لبَّى نداء الأقصى واحتشد بأعدادٍ غفيرة، وصلت نحو ربع مليون مصلي، في المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، رغم تقييدات الاحتلال.

وقالت إننا نعبر عن فخرنا واعتزازنا بشعبنا العظيم الذي خرج منذ ساعات الصباح الباكر شادا الرحال إلى الأقصى؛ ما يعكس التزام شعبنا المقدّس بالدفاع عنه وحمايته من انتهاكات الاحتلال الفاشي.

وأكدت أهمية استمرار الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، إحياءً لشعائرنا الإسلامية، وحمايةً لمسرى نبينا الأكرم من تهديدات وانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

وأدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والحواجز العسكرية التي أقامتها قوات الاحتلال لمنع المصلين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة أوقاف القدس بأن 250 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، وملأت الحشود الكبيرة أنحاء المسجد الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

أدى أكثر من 150 ألف فلسطيني صلاة العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، مساء اليوم الجمعة، في عاشر ليالي شهر رمضان المبارك.

وقدم المصلون لصلاة التراويح، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.