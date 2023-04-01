وقفة في قرية العراقيب إحياءً للذكرى 47 ليوم الأرض

نظم أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب مساء الجمعة وقفة احتجاجية بالتزامن مع الذكرى 47 ليوم الأرض الخالد وذلك ضد ممارسات الحكومة (الإسرائيلية) بهدم القرية شهريًا.

ورفع أهالي العراقيب لافتات كتب عليها، "أوقفوا هدم العراقيب، ويوم الأرض الخالد".



وقال شيخ العراقيب صياح الطوري، "الهدم سواء في العراقيب أو النقب لا يهدم إرادة أصحاب الحق، أصحاب الحق لديهم إرادة قوية ومهما هدموا لن يهدموا إرادتهم، القيادات في النقب همشوا يوم الأرض".



وقال البروفيسور إبراهيم أبو جابر، "كل جهد يبذل في النقب لإحياء يوم الأرض مبارك، كما نعلم النقب أخذ حقه ولكن هذا لا يكفي، وأنا أُنبه لجنة المتابعة أنه يجب الاهتمام بالنقب أكثر من الأحزاب، والنقب يبقى في الأرض، والمعركة عليه، فهو يعتبر العمق الاستراتيجي لمواطني الداخل".



وقالت صباح أبو مديغم من العراقيب، "الأرض هي الأم والحياة والمسكن لن نتنازل عن أرضنا ما دمنا أحياء، وبكرر وبقول، يوم الأرض ليس يوم كل يوم هو يوم أرض، من غير أرض لا يوجد قبر أو منزل يبنى".

المصدر: الجرمق الإخباري