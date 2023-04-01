الحلقة العاشرة مسلسل حارة القبة رمضان2023.. الحلقة العاشرة مسلسل حارة القبة الجزء الثالث شاهد.. الحلقة العاشرة 10 مسلسل حارة القبة3يوتيوب،، مسلسل حارة القبة، مسلسل سوري، يحاكي نمط البيئة الشامية، "الرسالة نت" نقدم إليك تفاصيل قصة موعد عرض المسلسل..

الممثلين المشاركين في حارة القبة الجزء3

شاركفي تمثيل مسلسل حارة القبة الكثير من الفنانين الممثلين والمعروفين في الوسط الفني ومنهم الفنانة أمل عرفة والفنان سلطان صلاح عبد العزيز، والفنانة سلافة معماري، ونادين تحسين بك والفنان عباس النوري وشكران مرتجي وغادة بشور وروعة ياسين وغيرهم الكثير.

روابط ذات صلة:شاهد الحلقة التاسعة رامزجلال ( نيفر إند) 2023..موعد عرض حلقة رامزجلال ( نيفر إند) رمضان 2023، الحلقة التاسعة أمام عاشور رامز جلال يوتيوب

متى موعد عرض مسلسل حارة القبة؟

على شركة عاج – يوتيوب عرض اول : 10:00 AM صباحا

على تلفزيون ltv عرض اول : 12:00 AM صباحًا الإعادة : 6:00 AM صباحًا الإعادة 2 : 1:00 PM مساءً

على قناة رؤيا : عرض اول : 11:30 PM ” مساء “



أبطال مسلسل حارة القبة

قام الفنان "سلطان صلاح" سوف قام بتصوير الحلقات الخاصة به بداية من السنة، ومن المعروف أن العمل الأخير للفنان كان الفيلم الإماراتي “علي وعليا” ولم يقم من وقتها بتصوير أي عمل فني آخر.

ويقوم الفنان "عباس النوري" بدور البطولة وهو من كشف أسرار تفاصيل المسلسل، حيث أنه قد بدأ تصوير جزء من مشاهد المسلسل، ويقوم بتأدية دور "أبو العز" وهو الشخصية التي تمثل محور المسلسل، وأكد لن يتوقف تصويره عند تلك الأجزاء بل سيتم تصوير أجزاء أخرى له.

وقام الفنان عباس النوري بمشاركة متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي ببعض الصور التي تجسد شخصيته في مسلسل حارة القبة.

لمشاهدة الحلقة العاشرة 10 من مسلسل حارة القبة 3"اضغط هنا"

وقد شاركت الفنانة "روعة ياسين" بالتصريحات حول أحداث المسلسل فقد أعلنت أنها تقوم بتمثيل شخصية اسمها "جميلة" وهي شخصية تثير العديد من المشاكل نتيجة تلقائيتها التي لم يتم قبولها من الآخرين.

أحداث مسلسل حارة القبة3

أحداث مسلسل حارة القبة تدور أثناء فترة الاحتلال الفرنسي وذلك تصويرًا لمدى ترابط الأسر السورية، في تلك الفترة والمشاكل الاجتماعية التي نتجت من ذلك التقارب الاجتماعي، وقد تم إلقاء الضوء على مدى قسوة الاحتلال الفرنسي وعنفه تجاه السوريين وكيف كان يتم التعامل معهم أثناء فترة الاحتلال والسيطرة على البلاد.

وتناول مسلسل حارة القبة الجانب الإنساني لحياة الأسر السورية اليومية أثناء فترة الاحتلال والصراعات والمشاكل الإنسانية التي قد تحدث نتيجة الضغط الذي يمارسه الاحتلال على الشعب السوري.

لمشاهدة الحلقة العاشرة 10 من مسلسل حارة القبة 3"اضغط هنا"

تحديات تصوير مسلسل حارة القبة3

تواجه المخرجة "رشا شربتجي" تحدي قوي بتصوير وعرض مسلسل حارة القبة، حيث أن جميع المشاهدين في انتظار العمل الفني الذي يمثل نقطة عودتها للدراما السورية مرة أخرى.

ولم تقم المخرجة "رشا شربتجي" بتصوير أي مسلسل سوري منذ ما يقارب الأربع سنوات وهو يعتبر غياب طويل، لذلك سيكون هناك تشويق وانتظار لعرض المسلسل.

روابط ذات صلة:شاهد الحلقة التاسعة 9 "ميلاد الفجر 2" بث مباشر رمضان 2023.. الحلقة التاسعة مسلسل ميلاد الفجر2يوتيوب