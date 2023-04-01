شاهد الحلقة العاشرة رامز جلال ( نيفر إند) 2023..موعد عرض حلقة رامز جلال ( نيفر إند) رمضان 2023، الحلقة العاشرة 10 رامز جلال يوتيوب،،

شاهد الحلقة العاشرة رامزجلال ( نيفر إند) 2023..موعد عرض حلقة رامزجلال ( نيفر إند) رمضان 2023،، موعد عرض برنامج رامز جلال رمضان2023 عقب الإفطار مباشرة مساء اليوم الخميس على القناة الناقلة ام بي سي مصر وسيتم بثها عبر يوتيوب وشاهد وأقوى حلقات البرنامج.

رامز نيفر إند الحلقة العاشرة 10 حيث يقع فنان مصري الليلة ضحية لبرنامج المقالب رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند على شاشة تلفزيون قناة إم بي سي مصر، في تمام الساعة السادسة والربع.

رامز نيفر إند الحلقة العاشرة 10: اضغط هنا

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طرح الفنان رامز جلال البرمو التشويقي لـ برنامج رامز نيفر اند المقرر عرضه ضمن منافسة رمضان 2023، قبل أيام من بدء شهر رمضان 2023 حيث حجز له مقعد في البرامج الرماضينة وحصد مشاهدات عالية في جميع السنوات السابقة.

بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر 🤲 ❤



بعون الله البرومو الرسمي لبرنامج #رامز_نيفر_إند 💪🔥 على MBC مصر والله المستعان pic.twitter.com/NOSHFeF8r7 — Ramez Galal (@ramezgalal) March 20, 2023

ويختلف اختيار رامز جلال في اختيار المقالب في السنوات السابقة، حيث اختار هذا العام برنامج رامز نيفر اند رمضان 2023 اختلف عن المواسم السابقة من برنامج المقالب الشهير، حيث يجري رامز جلال هذه المرة المقلب على مرحلتين، الأولى تكون تحت الأرض والاخيرة في لعبة ملاهي في الهواء الطلق.

يذكر أن برنامج رامز جلال رمضان 2023 تم تصويره في الرياض عاصمة السعودية الرياض، ويشهد كالعادة أجواء من الرعب والإثارة تجاه ضيوف البرنامج الذين وقعوا بالفخ، ومنهم، أحمد السقا، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومحمد رمضان.

لمشاهدة الحلقة العاشرة 10 من برنامج رامز جلال الحلقة العاشرة 10 رمضان2023 : اضغط هنا

ومن خلال برومو برنامج رامز نيفر إند 2023 ظهر النجوم محمد فؤاد، وأحمد حاتم، وياسمين عز، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومُصطفي كامل، وإمام عاشور، ورضا عبد العال، ومحمود كهرباء، والعديد من النجوم.

رابط مشاهدة رامز نيفر إند الحلقة10 العاشرة مع رامز جلال 2023 عقب بثه على قناة ام بس سي مصر الناقلة حصريًا لبرنامج المقالب الأشهر على الإطلاق وأقوى المقالب مع النجم المعروف بالبرنس.

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