قصف (إسرائيلي) جديد على حمص.. وإطلاق نيران من الدفاعات الجوية

قالت وكالة "سانا" الرسمية السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم (إسرائيلي) فوق منطقة حمص.

ولم تفصح الوكالة عن طبيعة الهجوم الجديد، أو الأهداف التي ضربها والخسائر التي أسفر عنها.

والخميس، أصيب عسكريان بجروح جراء قصف جوي، استهدف مواقع في محيط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، التي قالت إنه "هجوم (إسرائيلي)".

وقالت مواقع سورية، إن القصف استهدفت "مواقع للمجموعات الموالية لإيران قرب العاصمة، كما تسبب صاروخ بتدمير مبنى عند أطراف دمشق الجنوبية".

وشنت دولة لاحتلال خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.