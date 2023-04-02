الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

قصف (إسرائيلي) جديد على حمص.. وإطلاق نيران من الدفاعات الجوية

الرسالة نت- دمشق

قالت وكالة "سانا" الرسمية السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم (إسرائيلي) فوق منطقة حمص.

ولم تفصح الوكالة عن طبيعة الهجوم الجديد، أو الأهداف التي ضربها والخسائر التي أسفر عنها.

والخميس، أصيب عسكريان بجروح جراء قصف جوي، استهدف مواقع في محيط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، التي قالت إنه "هجوم (إسرائيلي)".

وقالت مواقع سورية، إن القصف استهدفت "مواقع للمجموعات الموالية لإيران قرب العاصمة، كما تسبب صاروخ بتدمير مبنى عند أطراف دمشق الجنوبية".

وشنت دولة لاحتلال خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280547

كلمات مفتاحية

سوريا الاحتلال إيران حمص

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.