من هو منفذ عملية بيت أمر بالخليل؟

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد محمد رائد نايف برادعية (23 عاماً) من مدينة الخليل، مساء السبت.





من هو الشهيد محمد برادعية؟

ونفذ الشهيد محمد برادعية عملية دهس ضد جنود الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجراح خطيرة ومتوسطة.

والشهيد برادعية هو الضابط بالأمن الوطني الفلسطيني من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وبارتقاء الشاب برادعية، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 92 شهيداً بينهم 17 طفلاً وسيدة، وشاب من قرية حورة في النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

الفصائل تبارك عملية الشهيد محمد برادعية

باركت فصائل عملية الدهس التي وقعت مساء اليوم، في بيت أمر شمال الخليل والتي استهدفت جنود الاحتلال، ونفذها الشهيد محمد رائد نايف برادعية "24 عاما" من بلدة صوريف.

ازدياد عمليات الأجهزة الأمنية

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وسائل (إعلام إسرائيلية)، أنّ ازدياد مشاركة عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الهجمات في الضفة الغربية المحتلة يقلق المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق، أشارت وسائل إعلام (إسرائيلية)، إلى أنّ المؤسسة الأمنية عاجزة عن إيجاد ردٍ تكتيكي أو استراتيجي لمواجهة موجة العمليات الفلسطينية المرتقبة.

ورجّح محلل الشؤون العربية في القناة "13" (الإسرائيلية)، تسفيكا يحزكليي، أنّ موجة العمليات الفلسطينية المرتقبة ستتزايد خلال شهر رمضان،مضيفاً أنّها ستأتي من مواطني القدس الذين يستخدمون بطاقات هوية زرقاء ولوحات سيارات صفراء.