قوات الاحتلال تعتقل شابا من أم الفحم

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلية) فجر اليوم الأحد، شابا من داخل منزله في حي المحاجنة في مدينة أم الفحم.

وداهمت الوحدات الخاصة وأفراد الشرطة والوحدة الخاصة (يسام) بقوات معززة حي المحاجنة في أم الفحم، وانتشرت في الحي وأغلقت الطرقات المؤدية إليه، ومنعت التنقل والتحرك للسكان، وحاصرت منزلا قبل أن تقتحمه وتعتقل أحد الشبان.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نظير محاجنة من داخل منزله، ولم تعرف بعد أسباب الاعتقال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل محاجنة بحضور ضباط من جهاز الأمن العام "الشاباك"، واقتادوه إلى جهة مجهولة، بعد مصادرة بعض المتعلقات الشخصية له.

يذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، صادقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، على فرض الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور على الشاب المعتقل سمير جبارين (24 عاما)، من مدينة أم الفحم، وذلك بزعم وجود "مواد أمنية سرية" تنسب إليه.

ومنذ اعتقاله، من منزل العائلة في أم الفحم، يوم 9 كانون ثاني/ يناير الماضي، أخضع جبارين لعشرات جلسات التحقيقات والعديد من جلسات المحاكم التي كانت مغلقة، بحسب ما أفادت عائلة جبارين.