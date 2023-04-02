هارون ناصر الدين: الإفطار التطبيعي مرفوض وطنيًّا وهو تجاوز لأعراف شعبنا

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين إنّ الإفطار الجماعي الذي نظمته بعض الشخصيات أمس في الخليل بحضور ضباط من "الإدارة المدنية الصهيونية" تطبيع غير مقبول، ويناقض قيم شعبنا في مقاطعة الاحتلال ومحاربته ومواجهة سياساته الإرهابية.

وأكد أنّ هذا اللقاء تجاوَزَ أعراف شعبنا الصابر المجاهد في ذات الوقت الذي تتغول فيه حكومة الاحتلال على شعبنا بقرارات عنصرية، وتصعّد جماعات المستوطنين من عدوانها السافر على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارح، وتواصل الحشد لتنفيذ مخطط ذبح القرابين في الأقصى هذا الأسبوع.

وشدد ناصر الدين على أن هذا السلوك خيانة لوصايا الشهداء التي تدعو لتصعيد المقاومة والتمسك بالسلاح طريقًا وحيدًا لوقف جرائم الاحتلال وطرده من أرضنا ومقدساتنا، لافتا إلى أن شعبنا في أمس الحاجة اليوم للتحشيد والتوحد من أجل مواجهة مخططات الاحتلال وسياساته والاشتباك معه في كافة المناطق وسد كافة أبواب التطبيع معه جملة وتفصيلا.

ودعا وجهاء الخليل وشخصياتها ومؤسساتها لإعلان موقف رافض لمثل هذه اللقاءات، والاتفاق على ميثاق شرف يجرِّم أي علاقة من هذا النوع مع الاحتلال الذي يمارس دورًا واضحًا في تفتيت الخليل وزرع الفتنة بين صفوف أهلها ويتسبب بتفسخ المجتمع وزعزعة السلم الأهلي.