الجهاد: استمرار اعتقال المقاومين خيانة وجريمة وطنية

رفض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، تصريحات أمين سر فتح في نابلس محمد حمدان، الذي دعا فيها لإراقة الدماء والفتنة الأهلية، قائلا: "هذه الدعوات تثبت أن السلطة بعيدة كل البعد عن الهم الوطني الفلسطيني، وما يحدث من جرائم صهيونية على الأرض".

وقال الأخرس في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ "هم السلطة الوحيد هي كيف تنسق مع الاحتلال ليبقى راضيا عنها".

وأضاف: "لمن يريد تحرير غزة من قبضة حماس نقول له، إن حماس تمثل المقاومة في غزة وتحمي المقاومين، ومن يريد اسقاطها هو بالضرورة يسعى لإسقاط المقاومة".

وتابع: "يريدون اسقاط المقاومة لأجندة خاصة بهم تخدم الاحتلال؛ ليرضى عنهم".

وشددّ الأخرس على أنّ هذه التصريحات لا تمثل شعبنا ولا فصائله، مطالبا قيادة حركة فتح لعدم استخدام اسم الحركة وزّجها في أتون الفتنة الأهلية.

ووصف اعتقالات الأسرى المحررين والمقاومين بالضفة بـ"الخيانة للشعب الفلسطيني، والأرض ولا يمكن لهؤلاء أن يمثلوا شعبنا".

وتابع: "آن أوان وقف الخيانة الأمنية التي يرفضها شعبنا بكل قواه وفصائله".