70 ألف مصلٍ يؤدون التراويح في الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة العشاء وتراويح الليلة الـ13 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد بعد صلاة التراويح والشروع بإخلائه من المعتكفين.

وأفادت مصادر مقدسية أن أكثر من 70 ألف مصلّ أدوا صلاة العشاء والتراويح الليلة في المسجد الأقصى، فيما شهدت باحات المسجد تواجد الآلاف الذين أفطروا في المسجد وباحاته.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.



كما واصلت “جماعات الهيكل” المزعوم تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، لاقتحام المسجد الأقصى، و”ذبح قرابين الفصح” العبري داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.

