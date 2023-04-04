يديعوت: إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، إن عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس، عند الجدار الفاصل مع جنين تجاه كيبوتس معاليه جلبوع، أثار حالة من الرعب في أوساط المستوطنين الذين يقطنون في الكيبوتس.

ويقع الكيبوتس داخل أراضي الداخل المحتل، وتبعد المنازل التي تعرضت لأضرار طفيفة جراء عملية إطلاق النار، نحو 800 متر عن الجدار الفاصل الذي تم إطلاق النار منه.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الكيبوتس لإطلاق نار من اتجاه الجدار الفاصل.

وأشارت إلى أن المنازل التي تعرضت لأضرار تم بناؤها حديثًا، مشيرةً إلى أنه لم تقع أي إصابات لأن سكان الكيبوتس كانوا يتجهزون للاحتفال بما يسمى "عيد الفصح".

المصدر: القدس