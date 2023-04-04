دعوات مكثفة تنتشر للرباط في الأقصى من الضفة والقدس

انطلقت سلسلة من الدعوات الوطنية من كل أنحاء المدن والقرى الفلسطينية تلبية لنداء المسجد الأقصى، وحمايةً للمقدسات من التهويد ومخططات جماعات الهيكل الذين يريدون هدم الأقصى وبناء الهيكل.

ودعت رابطة "شباب بيت المقدس" في مدينة القدس، لتكثيف الرباط في باحات الأقصى بدءًا من هذه الليلة 14 رمضان، من أجل التصدي للمستوطنين واقتحاماتهم.

كما دعا أهالي بلدة كفر عقب للنفير لحماية الأقصى؛ لأنه يمر في فترة حرجة ومخاطر التهويد تحيط به من كل جانب، "وواجبنا نحن أهالي البلدة أن نخرج جميعا للرباط والاعتكاف فيه بدءًا من الليلة".

أما تجمع نساء محافظة رام الله والبيرة فقد أطلق نداء استغاثة: "يا أيتها الماجدات.. يا من قدمتن أولادكن فداء للأقصى، ندعوكن وعائلاتكن للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى بدءًا من الليلة وحتى نهاية شهر رمضان؛ لكي نتصدى للاحتلال الذي يريد تهويد المسجد، لا تتأخرن عن تلبية نداء الأقصى".

في حين دعا أهالي حي سلوان عبر دعوة جاء فيها: "حان الوقت الآن للتجمع على قلب رجل واحد والرباط في ساحات الأقصى، من أجل صد اقتحامات المستوطنين، ونقول للاحتلال: لن نسمح لعصابات المستوطنين بالتغول أكثر على المسجد الأقصى، وسنتصدى بأرواحنا ودمائنا لمخططات ذبح القرابين بداخله".

ومن بين الدعوات الوطنية دعوة لمخيم جنين ومفادها: "إلى أهل البندقية ومخيم الثورة والنضال، اليوم معركتنا في ساحات الأقصى، لنحشد كل طاقاتنا في سبيل الدفاع عن الأرض والمقدسات، رباطنا في الأقصى اليوم أقوى سلاح في وجه هذه الحكومة الفاشية المتطرفة".

بينما أهالي شعفاط نادوا بـ "يا من دافعتم عن بطلكم عدي التميمي الذي خرج دفاعًا عن مديتنا وقدسنا ومسجدنا الأقصى، حان الوقت لحماية مقدساتنا وأبطالنا المرابطين وتعزيز تواجدهم في باحات الأقصى لصد اقتحامات قطعان المستوطنين ومخططات حكومتهم الفاشية".