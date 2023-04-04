شاهد الحلقة الثالثة عشر13 رامز جلال نيفر إند 2023.. رامز نيفر إند الحلقة 13.. الحلقة الثالثة عشر 13 رامز جلال يوتيوب، موعد عرض حلقة رامز جلال ( نيفر إند) رمضان 2023.

موعد عرض برنامج رامز جلال رمضان2023 عقب الإفطار مباشرة مساء اليوم الثلاثاءعلى القناة الناقلة ام بي سي مصر وسيتم بثها عبر يوتيوب وشاهد وأقوى حلقات البرنامج.

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رامز نيفر إند

رامز نيفر إند الحلقة الثالثة عشر 13 حيث يقع اللاعب أحمد عبد القادر الليلة ضحية لبرنامج المقالب رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند على شاشة تلفزيون قناة إم بي سي مصر، في تمام الساعة السادسة والربع.

رامز نيفر إند الحلقة الثالثة عشر أحمد عبد القادر "اضغط هنا".

رامز نيفر إند الحلقة الثالثة عشر أحمد عبد القادر "اضغط هنا".

لكل الاهلاويه عبد القادر في عنيه ❤🦅🦅💪 #رامز_نيفر_اند Posted by Ramez Galal on Tuesday, April 4, 2023

طرح الفنان رامز جلال البرمو التشويقي لـ برنامج رامز نيفر اند المقرر عرضه ضمن منافسة رمضان 2023، قبل أيام من بدء شهر رمضان 2023.

رامز جلال رمضان2023

حيث حجز له مقعد في البرامج الرماضينة وحصد مشاهدات عالية في جميع السنوات السابقة، ويختلف اختيار رامز جلال في اختيار المقالب في السنوات السابقة، حيث اختار هذا العام برنامج رامز نيفر اند رمضان 2023.

واختلف عن المواسم السابقة من برنامج المقالب الشهير، حيث يجري رامز جلال هذه المرة المقلب على مرحلتين، الأولى تكون تحت الأرض والاخيرة في لعبة ملاهي في الهواء الطلق.

رامز نيفر إند الحلقة الثالثة عشر أحمد عبد القادر "اضغط هنا".

يذكر أن برنامج رامز جلال رمضان 2023 تم تصويره في الرياض عاصمة السعودية الرياض، ويشهد كالعادة أجواء من الرعب والإثارة تجاه ضيوف البرنامج الذين وقعوا بالفخ، ومنهم، أحمد السقا، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومحمد رمضان.

ومن خلال برومو برنامج رامز نيفر إند 2023 ظهر النجوم محمد فؤاد، وأحمد حاتم، وياسمين عز، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومُصطفي كامل، وإمام عاشور، ورضا عبد العال، ومحمود كهرباء، والعديد من النجوم.

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