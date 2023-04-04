بث مباشر// إصابات باقتحام الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى

أصيب عدد من المرابطين بالاختناق والأعيرة المطاطية؛ خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مساء اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى والمصلي القبلي؛ في محاولة لإخلاء المصلين والمعتكفين منه.

وأدى أكثر من 80 ألف فلسطيني صلاة العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، مساء اليوم، في ليلة الـ 14 من ليالي شهر رمضان المبارك، والمرابطون يحاول فرض الاعتكاف هذه الليلة.

وأفاد شهود عيان أن المعتكفين أغلقوا أبواب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى لإفشال محاولات إخلائهم بالقوة من قبل شرطة وقوات الاحتلال التي اقتحمت باحات المسجد المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال تقف على البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، وتمنع الأهالي من دخول المسجد.

واقتحمت قوات الاحتلال الأقصى من باب المغاربة بأعداد كبيرة، وتمركزت هناك سعيًا لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد.

وذكرت المصادر أن عدد المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي بلغ نحو 2000 فلسطينيًا، كانوا قد أغلقوا على أنفسهم بوابات المصلى لمنع محاولات الاحتلال طردهم بالقوة.

وأكدت أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان المتواجدين في ساحات الأقصى، ولا تزال تواصل محاولتها إفراغ المسجد من المعتكفين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال قطعت الكهرباء عن المصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد محاصرة المعتكفين داخله، في محاولة لاخلائهم منه، وحطمت قوات الاحتلال نوافذ المصلى القبلي بالمسجد الأقصى واستهداف المصلين بالقنابل الصوتية، لإجبارهم على مغادرته.

وحضرت الحشود الفلسطينية الكبيرة، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال في محيط المسجد.

وانطلقت سلسلة من الدعوات الوطنية من كل أنحاء المدن والقرى الفلسطينية تلبية لنداء المسجد الأقصى، وحمايةً للمقدسات من التهويد ومخططات جماعات الهيكل الذين يريدون هدم الأقصى وبناء الهيكل.

ودعت رابطة "شباب بيت المقدس" في مدينة القدس، لتكثيف الرباط في باحات الأقصى بدءًا من هذه الليلة 14 رمضان، من أجل التصدي للمستوطنين واقتحاماتهم.

وتأتي هذه الحملة في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً الأربعاء، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح العبري".