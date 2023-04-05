بعد تفريغه من الفلسطينيين: اقتحامات جماعية للمستوطنين للأقصى

أفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 50 مستوطنا، حيث قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة.

اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) التي قامت بالاعتداء على المعتكفين والمصلين فجر اليوم الأربعاء، وتفريغ ساحات الحرم من الفلسطينيين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 50 مستوطنا، حيث قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن "تصرفات الاحتلال تشكل تعديا صارخاً على هوية المسجد الأقصى كمكان عبادة خاص بالمسلمين".

وسبق هذه الاقتحامات للمستوطنين التي تأتي عشية عيد "الفصح اليهودي"، اعتدت قوات الاحتلال على المصلين المتواجدين في ساحات الأقصى، ومنعتهم من أداء صلاة الضحى، بعد اقتحام المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة؛ ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقالات طالت المئات.

ويأتي قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين في المسجد الأقصى، بعد الحشد للمعتكفين الذين كانوا يتواجدون داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، لصدّ أي استفزازات واعتداءات مرتقبة للمستوطنين، على خلفية محاولات "منظمات الهيكل" المزعوم، إدخال "قرابين الفصح" لساحات المسجد، وتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة.

وتتحضر "منظمات الهيكل" لتنظيم اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى على مدار أيام "عيد الفصح" العبري الذي يبدأ مساء اليوم الأربعاء ويستمر أسبوعا، فيما قررت شرطة الاحتلال تمديد الفترة الصباحية " من الساعة 7 إلى الساعة 11:30" لاقتحامات المستوطنين.

وعممت منظمة "عائدون لجبل الهيكل" إعلانًا عن جائزة مالية لمن ينجح بإدخال "قرابين" إلى المسجد الأقصى خلال عيد "الفصح اليهودي".

وبحسب الإعلان، ستمنح المنظمات 20 ألف شيكل لمن يتمكن من إدخال خروف كقربان، و500 شيكل لمن يتم اعتقاله أثناء محاولته ذلك، و2500 شيكل لمن يعتقل وهو يحاول إدخال جدي وحمل، و1200 شيكل لمن يتم اعتقاله أثناء محاولة تهريب جدي بدون حمل.