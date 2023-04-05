على ضوء أحداث الأقصى.. الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا

تعقد الجامعة العربية ظهر اليوم الأربعاء اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين بدعوة مصرية أردنية مشتركة، وذلك على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك جراء اقتحام شرطة الاحتلال (الاسرائيلية) للحرم القدسي الشريف.

واقتحمت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) المدججة بالسلاح المسجد والمصلى القبلي، تمهيدًا لإخراج المعتكفين المتواجدين بداخله، تمهيدا وتسهيلا لاقتحامات المستوطنين بالتزامن مع (عيد الفصح) العبري.

وبدا المشهد في المصلى القبلي حتى فجر يوم الأربعاء، كساحة حرب ومواجهة، بعدما حطمت قوات الاحتلال نوافذ المصلى وحاصرت مئات المصلين والمعتكفين بداخله، وأطلقت وابلًا كثيفًا من الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

وأسفر الاقتحام عن إصابة عشرات المعتكفين والمصلين بالاختناق والأعيرة المطاطية، واعتقال أكثر من 400 من داخل المصلى القبلي.