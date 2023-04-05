الجزائر تُدين بشدة جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى

أدانت الجزائر يوم الأربعاء، في بيان لها، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، واعتداءاتها المتكررة على المصلّين والمعتكفين.

واعتبر بيان الرئاسة أن الممارسات الإجرامية الوحشية، تمثّلُ تعديّا سافرا على الأماكن المقدسة. وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وناشدت المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لتحمّل مسؤولياته، من أجل وضع حدّ لهذه الممارسات الإجراميّة التي تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين.

كما جدّد البيان "موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ولحقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".