مباشر| مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

https://www.facebook.com/NewsQastal/videos/2149516281916149 مباشر.. تغطية صحفية: "من المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر قُبيل اقتحام المستوطنين للمسجد". Posted by ‎القسطل مباشر‎ on Wednesday, April 5, 2023

وأفادت مصادر صحفية بأن مجموعات من المستوطنين دنست ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة التي انتشرت في ساحات الأقصى للحراسة وإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات للمستوطنين.

وعند الساعة السابعة صباحا اقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، حيث انتشرت في ساحات الحرم لتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، والتي تأتي بمناسبة ما يسمى عيد "الفصح اليهودي".

ووفقا لمؤسسات مقدسية، فإن المستوطنين اقتحموا الأقصى من خلال مجموعات، إذ تضم كل مجموعة 50 مستوطنا، حيث قامت هذه المجموعات المقتحمة بجولات استفزازية لساحات الحرم وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت أن المستوطنين تلقوا خلال الجولات الاستفزازية شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم، وعند مصلى "باب الرحمة"، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأتت هذه الاقتحامات للمستوطنين، بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال لساحات الأقصى أثناء صلاة التراويح، حيث اعتدت على المصلين ومنعت من المعتكفين البقاء في الساحات، وقامت بقمع المصلين والمعتكفين وأفرغت المسجد القبلي منهم بالكامل.

ودعت منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها وجمهورها إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة خلال "الفصح اليهودي" الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.

ومنذ ساعات الفجر فرضت شرطة الاحتلال تقييدات على دخول الفلسطينيين إلى ساحات الحرم، ومنعت من هم دون سن الأربعين عاما، الدخول إلى الأقصى والصلاة فيه.

ويأتي ذلك، بعد أن قامت قوات الاحتلال ولليلة الثانية على قمع المصلين والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي وإخراجهم منه بقوة السلاح.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، والتي تأتي بمناسبة ما يسمى عيد "الفصح اليهودي".

المصدر: عرب٤٨