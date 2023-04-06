هبّة إلكترونية عربية دفاعًا عن الأقصى ودعوات لأوسع رد على الاقتحامات

تفاعل مغردون مع الهجمة (الإسرائيلية) الشرسة على المسجد الأقصى واقتحامه من جنود الاحتلال والمستوطنين، والاعتداء على المصلين والمعتكفين بوحشة كبيرة، واعتقال العشرات منهم والاعتداء عليهم بالضرب والسحل.

وتصدّر وسم (#الأقصى_يستغيث) المنصات العربية تزامنًا مع الاقتحامات المكثفة التي يشنها (الإسرائيليون) على الحرم القدسي تزامنًا مع (عيد الفصح اليهودي)، مع إلقاء اللوم على المطبّعين مع دولة الاحتلال.

وتداول المغردون مقاطع فيديو وصورًا تُظهر جنود الاحتلال وهم يقومون بضرب المعتكفين بالهراوات وأعقاب البنادق، كما تُظهر جنود الاحتلال وهم يعتدون على المعتكفات بالسحل والضرب.

وأصيب عشرات المصلين والمعتكفين الليلة الماضية إثر اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم.

هذا السلام الذي من أجله تم التطبيع !

#الاقصي_يستغيث pic.twitter.com/xoDPb6qNSp — ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) April 5, 2023

مطالبة بحماية دولية

وطالب مغردون بضرورة التحرك العاجل فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا لتوفير الحماية للفلسطينيين، وأعادوا نشر صور الاعتداءات على المعتكفين داخل باحات الأقصى والخراب الذي طاله.

وقال أحد المغردين مع إرفاق صور المسجد بعد الاعتداء والدمار الذي طاله وصور الفلسطينيين المكبلين “هذه الصور للمسجد الأقصى أولي القبلتين وثالث الحرمين وللمصلين مكبلين داخل المسجد، وقام الجنود بإطلاق النار والاشتباك مع المصلين الرجال والنساء. علّموا أولادكم وكل من حولكم أن هؤلاء مجرمون قتلة. انشروا هذه الجرائم، ولا تجعلوها تقف عندكم”.

#الأقصى_يستغيث.

لولا المطبّعون وأشباه المطبّعين ما تجرّأ العدو على تدنيس #المسجد_الأقصى المبارك في شهر #رمضان، وما أطلق يده القذرة لقمع إخواننا وأخواتنا المرابطين والمعتكفين في أولى القبلتين، وثالث المسجدين. لولا فتح السفارات، وفتح الأجواء، وتبادل الوفود، ما شعر الصهاينة بالأمان،… pic.twitter.com/dYgonvyhwc — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) April 4, 2023

وكتبت مغردة “تعزُّ عليَّ فلسطين، تعزُّ عليَّ أحزانُها، بسم الله على فلسطين حتى يطمَئن فؤادُها، فعّلوا الهاشتاج، الأقصي_يستغيث”.

وكتبت صفحة سفارة دولة فسطين في طرابلس ليبيا “اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى والمرابطين والمعتكفين فيه”.

وقالت “ما يحدث داخل باحات المسجد الأقصى الآن من اعتداء على المعتكفين وتكسير النوافذ وانتهاك لحرمة الأقصى الحبيب شيء محزن جدًّا. إذا لم يكن للأمة الإسلامية وقفة وكلمة في ما يحدث فلا خير فينا”.

وتصاعد التوتر بمدينة القدس وضواحيها منذ تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، التي يصفها إعلام عبري بأنها “الأكثر تطرفًا في تاريخ (إسرائيل)”.



المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل​​​​​​​