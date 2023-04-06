كاتب إماراتي: على الشعوب أن تقول كلمتها وترفع صوتها

قال الناشط السياسي والكاتب الإماراتي أحمد شيبة النعماني، إن ما يحدث في الأقصى أخطر من ذبح القرابين، مضيفا: "هم يريدون إزالة المسجد وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه".

وأضاف النعماني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ ما تقوم به دولة الكيان من جرائم كبرى، مرده الصمت الشعبي للأمتين العربية والإسلامية، إلى جانب الصمت الدولي.

وأكد أن الحكومات المطبعة هي شريكة في الجريمة، معتبرا أن موقف الدول هزيل ولا يرقى للتحدي الذي وصلت اليه الأحداث في المسجد الأقصى.

وتابع: "جاء دور الشعوب أن تقول كلمتها وندعو ليكون صوتها مرتفعا".