بالصور والفيديو: إطلاق عشرات الصواريخ تجاه شمال فلسطين المحتلة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عصر اليوم الخميس، إن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان نحو مستوطنات الجليل الأعلى شمال فلسطين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم تفعيل القبة الحديدية لاعتراض صواريخ أطلقت نحو مستوطنات الجليل الأعلى شمال فلسطين.

وأعلن الاحتلال عن إصابة 4 مستوطنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

وقالت قناة 12 العبرية من ناحيتها: "تم تفعيل صفارات الإنذار 37 مرة في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة".

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخاً على الأقل اطلاق من الأراضي اللبنانية.

وبحسب المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، فقد أكد رصد إطلاق صاروخ واحد أطلق من لبنان وجرى اعتراضه فوق مستوطنة شلومي بالجليل.

ودوت صفارات الاندار بشكل متواصل في مستوطنات حنيتا شلومي ويعرا وادميت وبتست وافيريم وبسوتا وايفن مناحيم وشتولا ومتسوبا.

وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن تقييم المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) أن القصف هو رد فعل على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن بلدية نهاريا تقرر فتح الملاجئ العامة، واغلاق المجال الجوي في الشمال أمام الرحلات الجوية.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال طلب من المستوطنين على الحدود مع لبنان الدخول إلى الملاجىء.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في وقت لاحق، أن 34 صاروخًا أطلق من لبنان تجاه مستوطنات الشمال، منها 5 صواريخ تسببت بإصابات وأضرار.

#مباشر #مباشر تشاهدون الآن: تغطية مباشرة للأحداث في القدس والمسجد الأقصى #الأقصى_يستغيث #عدوان_الفصح #برباطنا_نحميه #عينك_على_الوطن Posted by ‎سراج‎ on Thursday, April 6, 2023

وقال الناطق بلسان الجيش "الإسرائيلي": تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من الجليل والطلب من "الإسرائيليين" البقاء قرب الغرف الآمنة".

وذكرت قناة "كان" العبرية: أن الهجوم الصاروخي على منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية".

وذكرت نجمة داود الحمراء الصهيونية، أنه تم إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل المحتل.

من جانبها طالبت "الجبهة الداخلية" الصهيونية من المستوطنين إخلاء شواطئ منطقة "نهاريا" في شمال فلسطين المحتلة؛ تحسباً لأي طارئ.



