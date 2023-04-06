بث مباشر: إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو مستوطنات الجليل الأعلى

ذكرت وسائل إعلام عبرية، عصر اليوم الخميس، بأنه تم تفعيل القبة الحديدية لاعتراض صواريخ أطلقت نحو مستوطنات الجليل الأعلى شمال فلسطين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان نحو مستوطنات الجليل الأعلى شمال فلسطين.

وأعلن الاحتلال عن إصابة مستوطنين اثنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

وبحسب الصحيفة، فإن صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل في كافة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة دون توقف.

وذكرت القناة 14 العبرية أن (إسرائيل) تتعرض لهجوم صاروخي كبير تجاوز الـ100 صاروخ خلال 10 دقائق وسقط بعضها في مناطق مأهولة بالمستوطنين.

ودوت صفارات الاندار بشكل متواصل في مستوطنات حنيتا شلومي ويعرا وادميت وبتست وافيريم وبسوتا وايفن مناحيم وشتولا ومتسوبا.