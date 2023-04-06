بث مباشر: إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو مستوطنات الجليل الأعلى

ذكرت وسائل إعلام عبرية، عصر اليوم الخميس، بأنه تم تفعيل القبة الحديدية لاعتراض صواريخ أطلقت نحو مستوطنات الجليل الأعلى شمال فلسطين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان نحو مستوطنات الجليل الأعلى شمال فلسطين.
وأعلن الاحتلال عن إصابة مستوطنين اثنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة عام 1948.
🛑 سقوط صاورخ بشكل مباشر على متجر شمال فلسطين المحتلة#القدس #الأقصى_في_خطر #المسجد_الأقصى #فلسطين_قضيتي #فلسطين_قضية_الشرفاء #فلسطين#RealMadrid #شهر_رمضان_المبارك #ريال_مدريد_برشلونه#AlAqsaUnderAttack #عدوان_الفصح pic.twitter.com/HsLhCQa1xJ— الرسالة فلسطين (@AlrsaltF) April 6, 2023
وبحسب الصحيفة، فإن صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل في كافة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة دون توقف.
وذكرت القناة 14 العبرية أن (إسرائيل) تتعرض لهجوم صاروخي كبير تجاوز الـ100 صاروخ خلال 10 دقائق وسقط بعضها في مناطق مأهولة بالمستوطنين.
مصادر عبرية : اندلع حريق في إحدى المستوطنات الواقعة على الحدود الشمالية#القدس #الأقصى_في_خطر #المسجد_الأقصى #فلسطين_قضيتي #فلسطين_قضية_الشرفاء #فلسطين#RealMadrid #شهر_رمضان_المبارك #ريال_مدريد_برشلونه#AlAqsaUnderAttack #عدوان_الفصح pic.twitter.com/tBHsYbOv4A— الرسالة فلسطين (@AlrsaltF) April 6, 2023
ودوت صفارات الاندار بشكل متواصل في مستوطنات حنيتا شلومي ويعرا وادميت وبتست وافيريم وبسوتا وايفن مناحيم وشتولا ومتسوبا.