مفتي لبنان: الاعتداء على المعتكفين بالأقصى إرهاب موصوف

وصف مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، اليوم الخميس، الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس "بالإرهاب الموصوف".

وقال في بيانٍ له تابعته "الرسالة نت"، إن "الإجرام الذي يمارسه العدو الإسرائيلي في المسجد الأقصى تخطى كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، وهو تحد لا مثيل له واستفزاز خطير".

ودعا المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى إلى الصمود والتصدي لهذا العدوان، والشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة لمناصرة الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه ومقدساته المستهدفة من كيان الاحتلال.

وبتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية، أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية تعميمًا على جميع خطباء المساجد في لبنان لتخصيص خطبة يوم غد الجمعة للحديث عن انتهاك حرمة المسجد الأقصى.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، في أول أيام "عيد الفصح" العبري.

يذكر أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة دعت أنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري الذي بدأ مساء أمس ويستمر أسبوعًا، تزامنًا مع تشديدات وإغلاقات فرضها الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال فترة هذا العيد.