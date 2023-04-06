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سياسي
بالفيديو|| لحظة إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة
06 ابريل 2023 . الساعة: 05:36 م
الرسالة نت - وكالات
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280904
كلمات مفتاحية
حزب الله
مستوطنات
الشمال
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