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^200 مثال: غزة العزة

بالفيديو|| لحظة إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

الرسالة نت - وكالات

 

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حزب الله مستوطنات الشمال

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