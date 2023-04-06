آلاف الكنديين يطالبون حكومتهم بإدانة الاعتداءات على (الأقصى)

طالب نحو 10 آلاف مواطن كندي حكومة وبرلمان بلادهم بإدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وعلى المصلين والمعتكفين فيه وحرمانهم من حقهم في العبادة.

وأعرب موقعون على عريضة الكترونية عن صدمتهم ورعبهم من مقاطع الفيديو التي أظهرت الاعتداء الوحشي من قبل جنود الاحتلال على المصلين، بمن فيهم النساء في المسجد الأقصى، فجر أمس الأربعاء.

وأشارت العريضة، التي يتواصل التوقيع عليها، إلى ضرب جنود الاحتلال المصلين بالعصي بشكل عدواني، وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وقالت "يجب أن ينتهي الموقف السلبي لحكومة جستين ترودو تجاه جرائم حكومة "إسرائيل"، وإنهاء كندا تواطؤها على الفور".

وتسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس، على إثر ما يشهده المسجد الأقصى منذ يومين من اقتحامات وحشية يتخللها اعتداء على المعتكفين بالهرولات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة.

ويتواجد المعتكفون في باحات المسجد الأقصى؛ لصدّ أي استفزازات واعتداءات للمستوطنين، على خلفية محاولات منظمات "الهيكل" المزعوم، إدخال "القرابين" لباحات المسجد وذبحها، وتنفيذ اقتحامات بأعدادٍ كبيرة له خلال أيام عيد "الفصح" العبري الذي بدأ مساء أمس ويستمر أسبوعًا.