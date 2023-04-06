شاهد| الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال قمعها مسيرات نصرةً الأقصى في الداخل المحتل

شنت شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) حملة اعتقالات في الناصرة، وأم الفحم، وباقة الغربية، عقب تظاهرات في المدن نصرةً للمسجد الأقصى.

واعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين خلال مواجهات في باقة الغربية بعد وقفة مناصرة للمسجد الأقصى.

كما تواجدت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال على مدخل مدينة سخنين بعد أن عملت القوات على تفريق المتظاهرين في الوقفة المناصرة للأقصى.

وتجمهر عشرات الشبان في سخنين وقاموا بإشعال إطارات مطاطية تنديدًا بالاعتداءات على الأقصى.

وفي وقت سابق اعتقلت شرطة الاحتلال عددًا من الشبان في مدينة الناصرة، في أعقاب تظاهرة شارك بها فلسطينيون نصرةً للمسجد الأقصى.

كما قمعت شرطة الاحتلال الشبان في مدينة أم الفحم، حيث ذكرت مصادر خاصة من أم الفحم أن الشرطة ألقت القنابل نحو الشبان في المدينة، لتفريقهم.

واعتقلت شرطة الاحتلال 12 فلسطينيًا من الداخل المحتل بينهم قاصرين وذلك يوم أمس الأربعاء في أعقاب تنظيم وقفات احتجاجية في بعض القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل نصرة للمسجد الأقصى ورفضًا لاقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال 12 فلسطينيًا من شفاعمرو، وكفرمندا وعرابة وديرحنا وكفركنا وقرية الرينة بزعم "القيام بأعمال شغب، وإشعال إطارات وإغلاق شوارع".

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إن الشرطة ستحيل 8 معتقلين إلى المحكمة (الإسرائيلية) في نهاية "عيد الفصح اليهودي" لطلب تمديد اعتقالهم.

وأمس الأربعاء، اعتقلت قوات الاحتلال عدد من الفلسطينيين بينهم قاصرين، كما اعتقلت فتاة من مدينة حيفا خلال وقفة إسنادية للمسجد الأقصى المبارك.

واندلعت مواجهات في قرية الرينة وأم الفحم وكفرمندا بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في أعقاب الوقفات الاحتجاجية.