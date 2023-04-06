شاهد| مواجهات بمدن الداخل المحتل نصرةً للأقصى

اندلعت مساء اليوم الخميس مواجهات بين الفلسطينيين بأم الفحم، وسخنين، والناصرة، وشرطة الاحتلال (الإسرائيلية)، عقب تظاهرات في المدن نصرةً للمسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مراسل الجرمق الإخباري أن شرطة الاحتلال عملت على قمع الشبان في مدينة أم الفحم، وشنت حملة اعتقالات للشبان.

وذكرت مصادر خاصة من أم الفحم أن شرطة الاحتلال ألقت القنابل نحو الشبان في المدينة، لتفريقهم، واصفًا الاعتقالات التي حدثت بـ "التعسفية".

وأشارت إلى أن مواجهات وقعت في كل من سخنين والناصرة، عقب تواجد كثيف للشرطة في المدينتين.

واعتقلت الشرطة 12 فلسطينيًا من الداخل المحتل بينهم قاصرين وذلك يوم أمس الأربعاء في أعقاب تنظيم وقفات احتجاجية في بعض القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى ورفضًا لاقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن اعتقال 12 فلسطينيًا من شفاعمرو، وكفرمندا وعرابة وديرحنا وكفركنا وقرية الرينة بزعم "القيام بأعمال شغب، وإشعال إطارات وإغلاق شوارع".

وقالت الشرطة في بيان لها إنها ستحيل 8 معتقلين إلى المحكمة (الإسرائيلية) في نهاية "عيد الفصح اليهودي" لطلب تمديد اعتقالهم.

وأمس الأربعاء، اعتقلت قوات الاحتلال عدد من الفلسطينيين بينهم قاصرين، كما اعتقلت فتاة من مدينة حيفا خلال وقفة إسنادية للمسجد الأقصى المبارك.

وخرج عشرات الفلسطينيين أمس الأربعاء في عرابة وكفركنا وكفرمندا وأم الفحم وحيفا وسخنين وشفاعمرو في تظاهرات ووقفات احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك.

واندلعت مواجهات في قرية الرينة وأم الفحم وكفرمندا بين الفلسطينيين والشرطة في أعقاب الوقفات الاحتجاجية.

المصدر: الجرمق