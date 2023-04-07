شاهد| طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة

قصفت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) مساء اليوم الخميس مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة.

وأفاد مراسل "الرسالة نت" أن طائرات الاحتلال قصفت موقع تونس وصلاح الدين وأرض زراعية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وكذلك قصفت موقعا للمقاومة في مدينة بيت حانون شمالي القطاع.

وفي وقت لاحق قصفت مرصدا للمقاومة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

من جهتها ردت الدفاعات الجوية لكتائب القسام باستهداف الطيران المغير بالمضادات الأرضية.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة رشقات صاروخية على مستوطنات غزة، وكذلك استهدفتها بالرشاشات الثقيلة.

وعلى إثر ذلك دوت صافرات الانذار أكثر من مرة في مستوطنات غلاف غزة.

من ناحيتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عدم تسجيل اصابات نتيجة القصف (الإسرائيلي).

يتبع،،