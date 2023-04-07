إصابات واعتقالات خلال اعتداءاتٍ للاحتلال في مناطق بالضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية، جراء اعتداءات جديدة نفذتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع حملة اعتقالات طالت فتيين شمال الخليل.

وخلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

وتركزت المواجهات في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي لقرية حوسان، وتخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت.

وفي سياق متصل، أصيب طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتركزت المواجهات في منطقتي "التل" ومفترق "البالوع".

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز الساب والصوت صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 16 عاماً، بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد حسين بدوي وحذيفة الراعي من مخيم العروب شمال المدينة، وذلك بعد مداهمة عدد من المنازل، والاعتداء بالضرب على الأطفال والنساء.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان عند مدخل مخيم العروب، وأطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وتحديداً في ضاحية الأقباط بالبلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

وتسببت اعتداءات الاحتلال في اشتعال النيران في أجزاء من حديقة أحد المنازل في بلدة الرام، وهرعت طواقم الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق.

وعند مدخل مدينة أريحا الجنوبي، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً، وأوقفت عدداً من المركبات الفلسطينية، ودققت في هويات ركابها.