مقتل مستوطنين وإصابة آخر بعملية إطلاق نار قرب الأغوار

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل مستوطنين (إسرائيليين) وإصابة ثالث بجراح بالغة؛ صباح اليوم الجمعة، في عملية اطلاق نار فدائية نفذها فلسطيني قرب مفرق حمرة بالأغوار.

وذكرت القناة 12 العبرية أن عملية إطلاق النار في الأغوار صعبة وقاسية جدا، فيما تمكن منفذ العملية من الانسحاب من المكان ويجري جيش الاحتلال عمليات بحث عنه.

وأوردت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مستوطنين قتلا وأصيب ثالث سجلت في عملية إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن إصابة مقتل مستوطنين وإصابة ثالث